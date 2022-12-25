Устюгов объяснил отказ жать руку Большунову на Кубке России по лыжным гонкам

Лыжник Сергей Устюгов отказался жать руку Александру Большунову из-за инцидента в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

«Если я где-то подрезаю, то я не прыгаю на ботинки, на концы лыж, стараюсь не сбивать. Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создается помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное. Я сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво», и я не пожал ему руку», — объяснил Устюгов свою позицию «РИА Новости» 25 декабря.

Он не стал раскрывать подробности инцидента.

В финале лыжного спринта классическим ходом Большунов занял второе место, уступив Александру Терентьеву, а Устюгов пришел к финишу пятым. После гонки он не стал участвовать в церемонии награждения и отказался жать руку Большунову.

Спортсмены ранее уже конфликтовали на третьем этапе Кубка России в Чусовом, прошедшем в начале декабря. Тогда Устюгов, выигравший спринт, назвал Большунова «мешком», а тот после победы в другой гонке намекнул на то, что Устюгов незаслуженно стал олимпийским чемпионом в эстафете на Играх в Пекине.

21 декабря Олимпийский комитет России (ОКР) признал Большунова лучшим спортсменом Олимпиады в Пекине. Он выиграл золотые медали в эстафете, скиатлоне и сокращенном марафоне, а также серебро в забеге на 15 км и бронзу в командном спринте.