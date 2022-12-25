Реклама
Прямой эфир
Общество
Первый самолет прибыл в Великий Устюг после реконструкции аэропорта
Происшествия
Неходячий пенсионер спасся при пожаре в приюте в Кемерово
Мир
В Великобритании пьяные Санта-Клаусы на танке заблокировали въезд в деревню
Мир
На западе Украины отмечено загрязнение Днестра нефтепродуктами
Мир
Число погибших от снежной бури в США выросло до 28 человек
Экономика
Новак указал на дестабилизирующий Европу характер западных санкций
Туризм
В Египте иностранцев обязали покупать билеты на поезд за доллары и евро
Общество
Москвичей предупредили о приходе метелей во вторник
Мир
Скульптор в Индии создал гигантскую фигуру Санта-Клауса из песка и помидоров
Мир
В Кременчуге переименовали улицу в честь лидера УПА
Мир
Экс-президенту Мальдив Ямину грозит 11 лет тюрьмы за взятки
Мир
Арестович допустил прекращение поддержки США Украины после 2023 года

Устюгов объяснил отказ жать руку Большунову на Кубке России по лыжным гонкам

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лыжник Сергей Устюгов отказался жать руку Александру Большунову из-за инцидента в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

Как закалялась медаль: чего добились россияне к 15-му дню Олимпиады
Наш знаменосец выиграл самую престижную гонку Игр, а в соревновании пар в фигурном катании разыгралась настоящая драма

«Если я где-то подрезаю, то я не прыгаю на ботинки, на концы лыж, стараюсь не сбивать. Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создается помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное. Я сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво», и я не пожал ему руку», — объяснил Устюгов свою позицию «РИА Новости» 25 декабря.

Он не стал раскрывать подробности инцидента.

В финале лыжного спринта классическим ходом Большунов занял второе место, уступив Александру Терентьеву, а Устюгов пришел к финишу пятым. После гонки он не стал участвовать в церемонии награждения и отказался жать руку Большунову.

Спортсмены ранее уже конфликтовали на третьем этапе Кубка России в Чусовом, прошедшем в начале декабря. Тогда Устюгов, выигравший спринт, назвал Большунова «мешком», а тот после победы в другой гонке намекнул на то, что Устюгов незаслуженно стал олимпийским чемпионом в эстафете на Играх в Пекине.

21 декабря Олимпийский комитет России (ОКР) признал Большунова лучшим спортсменом Олимпиады в Пекине. Он выиграл золотые медали в эстафете, скиатлоне и сокращенном марафоне, а также серебро в забеге на 15 км и бронзу в командном спринте.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022