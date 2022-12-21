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Лыжник Большунов стал одним из лучших спортсменов Олимпиады в Пекине

ОКР признал Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине
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Фото: Global Look Press/Liu Chan
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Олимпийский комитет России (ОКР) признал российского лыжника Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпиады в Пекине. Церемония награждения прошла 20 декабря в рамках Форума чемпионов и призеров Олимпийских игр Токио и Пекина.

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Александр Большунов выиграл в номинациях «Лучший спортсмен Игр-2022 в Пекине», а также «Лидер ― самый титулованный действующий спортсмен, член олимпийской команды России». В аналогичной женской номинации наградили российскую синхронистку Светлану Ромашину, выступавшую на Олимпийских играх в Токио.

Помимо этого, Большунов вместе с другими российскими лыжниками победил в командной номинации «Лучшая сборная команда по видам спорта зимних Олимпийских игр в Пекине».

Также наград удостоились, в частности, фигуристка Анна Щербакова (номинация «Лучшая спортсменка Игр-2022»), саблистка София Позднякова (лучшая спортсменка летних Олимпийских игр в Токио), пловец Евгений Рылов (лучший спортсмен токийской Олимпиады) и др.

Отмечается, что ОКР отметил заслуги и тренеров российских атлетов. Так, лучшим наставником токийской Олимпиады признали тренера лыжной команды из России Юрия Бородавко, а лучшим тренером соревнований в Токио ― Татьяну Покровскую, работающую со сборной по синхронному плаванию.

На прошедшей зимней Олимпиаде-2022 в Пекине сборная Олимпийского комитета России выиграла шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. В медальном зачете россияне заняли девятое место. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, второе место заняла Германия, третье — Китай.

На летней Олимпиаде-2020 в Токио россияне выиграли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. В медальном зачете россияне заняли пятое место. Победителем медального зачета стала сборная США, второе место занял Китай, третье — Япония, четвертое — Великобритания.

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