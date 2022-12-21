Оторвали по полной: юные россияне взяли 93 медали в Китае

Сборная России завоевала 93 медали — 31 золотую, 31 серебряную и 31 бронзовую — на III Российско-китайских зимних молодежных играх, которые прошли в провинции Цзилинь с 16 по 19 декабря. У сборной Китая 31 медаль (15-12-4). Наши спортсмены и тренеры, посетившие Поднебесную, остались довольны не только уровнем конкуренции, но и организацией Игр, проводившихся в непростых эпидемиологических условиях.

Подтверждение класса

В связи с антиковидными мерами соревнования в Китае проходили в формате «пузыря», аналогичного Олимпийским играм – 2022 в Пекине. За Россию выступало 100 спортсменов. Большинство из них возвращаются домой с медалями. Самой титулованной участницей игр стала Анастасия Семенова, завоевавшая четыре золотых и одну серебряную награду в конькобежном спорте. Представительница Коломны первенствовала на дистанциях 1500 метров, 1000 метров, 500 метров, а также в командном спринте. Серебро было завоевано в масс-старте на дистанции 500 метров. Всего наши конькобежцы выиграли 25 медалей — больше, чем в других видах спорта.

Оба своих старта выиграл и чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам, один из лидеров Кубка России-2022/23 Савелий Коростелев. Сын нашей известной лыжницы Натальи Коростелевой взял золото в гонках на 15 км свободным и классическим стиле. Другая чемпионка мира среди юниоров Дарья Непряева (родная сестра лидера сборной России Натальи Непряевой) ограничилась победой в эстафете (вместе с Ольгой Жолудевой и Алиной Пеклецовой).

— Это уже третьи Российско‑китайские игры, — подчеркнула «Матч ТВ» президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной Елена Вяльбе. — У нас в команде есть ребята, которые раньше принимали в них участие, например, Александр Ившин. Организация замечательная, несмотря на пандемию. Все очень четко, лыжня великолепно подготовлена, все условия созданы. Карантин в Китае не напрягает. Нет такого, как на Олимпиаде, где было ежедневное тестирование на коронавирус. Здесь у нас было только два теста. Да, мы в масках, народу на улице почти нет, несмотря на то что город девятимиллионный. Машины изредка ездят. В огромном парке, где у нас проходят соревнования, человек пять‑шесть в масках гуляют. Но напряга никакого нет.

Победу в Китае праздновала и самая титулованная спортсменка российской делегации — чемпионка мира по сноуборду и участница Олимпиады-2022 в Пекине София Надыршина. 19-летняя уроженка Южно-Сахалинска взяла золото в слаломе. А вот один из лидеров юниорского Гран-при России по фигурному катанию, неожиданный чемпион России по прыжкам Григорий Федоров не смог добраться до золота. Его опередил ученик заслуженного тренера России Валентины Чеботарёвой Федор Зонов. За две программы он набрал 213,28 балла, у Федорова — 212,1. Третье место занял Николай Угожаев — 195,26. Отметим, что на Играх Зонов заменил травмировавшегося на сборе в Новогорске Владислава Дикиджи.

Помимо фигурного катания и сноуборда россияне собрали весь комплект медалей еще и в горнолыжном спорте.

Китайцы же наибольшее количество наград традиционно завоевали в шорт-треке (9-5-2).

Начало положено

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, III Российско-Китайские молодёжные зимние игры стали значимым спортивным событием уходящего года.

— В непростое время санкционного давления на российский спорт участие в Играх в Китае позволило юным российским спортсменам проверить силы и показать свой потенциал в состязаниях с китайскими соперниками, — подчеркнул министр. — На протяжении многих лет Россия и Китай успешно сотрудничают в вопросах подготовки спортивного резерва и обмена опытом в организации тренировочного процесса.

Всего в рамках перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах проводится около 500 различных спортивных соревнований и мероприятий.

— Наши взаимоотношения с китайскими партнерами остаются на высоком дипломатическом уровне, оба государства являются одними из лидеров в мировом спорте, — отметил министр. — Уверен, взаимовыгодное сотрудничество России и Китая послужит во благо развития спорта и совершенствования мастерства спортсменов двух стран.

В следующем году состоятся еще и IX Российско-китайские летние молодежные игры. Они пройдут в Чунцине.