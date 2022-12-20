Единым гласом: Станислав Поздняков убедительно переизбран главой ОКР

Станислав Поздняков переизбран главой Олимпийского комитета России на ближайшие четыре года. Такое решение единогласно — 247 «за», 0 «против» — приняло Олимпийское собрание, которое состоялось в Москве 20 декабря. Новым вице-президентом ОКР стал руководитель федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Он будет отвечать за самое главное сейчас направление работы — возвращение российских спортсменов на международные соревнования. По словам Позднякова, настроения в мировом олимпийском движении такие, что можно «с большой вероятностью предполагать» — наши спортсмены в ближайшее время смогут принимать участие в олимпийском отборе. Впрочем, представительство России на Играх-2024 в Париже в любом случае будет не таким широким, как в Токио-2020, подчеркнул глава ОКР.

Борзаковский вместо Великой

Олимпийское собрание — одно из главных мероприятий года под эгидой ОКР и его заключительный аккорд. На этот раз оно было не рядовым, а отчетно-выборным — руководству организации предстояло отчитаться за работу, проделанную за четыре с половиной года. А они выдались максимально непростыми — тяжбы в Спортивном арбитражном суде в Лозанне по поводу допинговых дел, пандемия коронавируса, февральские рекомендации МОК, которые привели к отстранению практически всех российских спортсменов от международных соревнований на неопределенный период.

Но были в эти годы и незабываемые моменты двух Олимпиад — в Токио и Пекине — с множеством ярких побед, летние и зимние юношеские Олимпийские игры. Об этом глава ОКР Станислав Поздняков напомнил собранию в своем докладе. Как результат — итоги работы ОКР в 2018–2022 годах были признаны успешными.

Помимо отчетной части, у собрания была и выборная — предстояло определить, кто будет руководить Олимпийским комитетом России в следующие четыре года. Главная интрига исчезла еще две недели назад, когда закончился срок выдвижения кандидатов на должность президента ОКР — фамилия действующего глава организации Станислава Позднякова оказалась единственной в бюллетене для голосования. Переизбрали его единогласно — 247 голосов «за» и ни одного «против».

Единым гласом Вице-президент Олимпийского комитета России, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов (справа) на ежегодном Олимпийском собрании Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Меня в очередной раз удостоили чести возглавить олимпийское движение России, — сказал Станислав Поздняков после завершения выборов. — А то, что делегаты голосовали единодушно, говорит о высоком уровне консолидации нашего спортивного сообщества, столь ценном и необходимом в текущей ситуации.

Генеральным директором ОКР переизбрали Владимира Сенглеева, который работает на этой должности с 2014 года. А пост генерального секретаря занял Родион Плитухин, ранее работавший главой аппарата ОКР — он сменил пятикратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Анастасию Давыдову.

Также сменился глава комиссии спортсменов — место двукратной олимпийской чемпионки Софьи Великой занял известный легкоатлет Юрий Борзаковский. По словам Позднякова, знаменитая фехтовальщица решила посвятить себя семье и спортивной карьере.

Первым вице-президентом ОКР остался советник президента России Игорь Левитин, вице-президентами переизбраны Владимир Кожин, Геннадий Тимченко и Василий Титов. А новым лицом в руководстве олимпийского движения стал руководитель федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Он также получил полномочия вице-президента и будет отвечать за международную политику организации.

Единым гласом Руководитель Федерации гандбола России Сергей Шишкарев (слева) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— У меня появился большой дополнительный объем работы, но вы знаете — если я за что-то берусь, то отдаю этому и душу, и время, которого и так уже в сутках не хватает, — заявил Сергей Шишкарев журналистам. — Но это нужно было сделать ради защиты интересов всего российского спорта. Сейчас такой период, что ОКР могут пригодиться мои знания и умения как кризис-менеджера, обладающего опытом решения сложных задач. Думаю, что наиболее эффективен я могу быть как раз в проведении международных переговоров — опыт, знание иностранных языков, работа в большой логистической компании, постоянные контакты с внешним миром. У меня наработаны контакты и налажено взаимодействие с руководителями международных федераций.

В состав обновленного наполовину исполкома ОКР вошли представители федераций по олимпийским видам спорта, региональных Олимпийских советов и академий.

Париж в уме

Одна из главных задач обновленного руководства ОКР — возвращение российских спортсменов на международные соревнования. И прежде всего — их участие в Олимпиаде 2024 года в Париже.

17 декабря истекли санкции, наложенные на страну два года назад решением CAS по делу «ВАДА против РУСАДА» — в том числе ограничение на использование нашими спортсменами государственной символики и проведение в России соревнований мирового уровня. При этом за рубежом многие полагают, что запреты неплохо бы еще продлить.

Единым гласом Станислав Поздняков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Существует множество спекуляций в медиапространстве, но решение суда нами полностью выполнено, — подчеркнул в своем обращении к членам Олимпийского собрания Поздняков. — Иных правовых процедур или оснований для продления данных санкций нет.

При этом, по-прежнему, действуют рекомендации МОК, озвученные им после начала специальной военной операции на Украине. Они гласят, что российские спортсмены должны быть отстранены от участия во всех международных соревнованиях. Подавляющее большинство федераций придерживаются этих рекомендаций.

— Они с каждым днем наносят все больший ущерб самому олимпийскому движению и всему спортивному сообществу, — подчеркнул Станислав Поздняков. — Ситуация беспрецедентная, вопиющая и не имеющая другого выхода, кроме последовательной отмены антиспортивных ограничений. По сути, имеет место осознанное нарушение основополагающих правил, что признает и сам МОК. Но пока политика сильнее, как ни печально. Хотя невозможно не отметить, что происходит пересмотр подходов и поиск практических способов решения этой искусственно созданной проблемы.

Как рассказал глава ОКР, и в ходе многочисленных двусторонних встреч на октябрьской Генассамблее АНОК в Сеуле, и на недавнем Олимпийском саммите в Лозанне он ни разу не услышал, что Россию не хотят видеть на международных соревнованиях. А вопрос допуска спортсменов к отборочным соревнованиям Игр-2024 в Париже глава ОКР лично обсуждал с главой МОК Томасом Бахом и руководителями международных федераций.

Единым гласом Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В результате у Позднякова сложилась уверенность в том, что возвращение россиян к международным стартам — дело ближайшего будущего. И Олимпийский комитет делает для этого все возможное. Ведь приоритетным сценарием по-прежнему остается участие россиян в парижской Олимпиаде 2024 года.

— Отменой нашей страны продолжают грезить лишь нечистые на руку конкуренты, маргиналы и далекие от объективности псевдожурналисты, — подчеркнул Поздняков. — Да, есть отдельные голоса радикально настроенных стран, правительства которых считают, что путь раскола и конфронтации послужит для извлечения сиюминутной выгоды. Но таких уже в октябре было подавляющее меньшинство. В декларации Олимпийского саммита четко зафиксировано, что его участники поддерживают предложение Олимпийского совета Азии по изучению вопроса о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на соревнования. По крайней мере, на азиатской территории. МОК изучит эту инициативу, проведет консультации с национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями, комиссиями спортсменов всех стран и членами МОК. Могу с большой вероятностью предполагать, что наши спортсмены в ближайшее время смогут принимать участие в международных соревнованиях, в том числе олимпийском отборе.

Что касается сроков, то Станислав Поздняков ожидает результатов консультаций не раньше второй половины января. И не исключает, что в ряде видов спорта возможно даже изменение формата олимпийской квалификации ради участия в ней российских спортсменов — каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

— Если я скажу, что в Париже наша команда выступит в таком же составе, что и, например, в Токио, это будет лукавством, — считает глава ОКР. — Понятно, что состава будет меньше. Тем не менее, все участники Олимпийского саммита говорили, что олимпийская семья на то и семья, чтобы заботиться о всех своих детях-спортсменах.

Единым гласом Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Руководитель ОКР отметил, что несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, работа комитета продолжается в плановом режиме. Основные спонсорские и партнерские контракты подтверждены, ОКР и дальше будет содействовать развитию на территории России спорта высших достижений и массового спорта.