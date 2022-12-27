Минфин повысил минимальную розничную цену на игристое вино до 239 рублей

Минимальная розничная цена на игристое вино в России будет повышена до 239 рублей за 0,75 литра. Соответствующий приказ Министерства финансов опубликован 27 декабря на официальном портале правовой информации.

«Установить цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина, в размере 239 рублей за 0,75 литра готовой продукции», — говорится в документе.

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем через десять дней со дня его официального опубликования.

Прежним приказом от 7 октября 2020 года устанавливалась розничная цена на игристое вино не ниже 169 рублей за 0,75 литра.

30 ноября стало известно, что средняя цена отечественного шампанского в этом году составит 350 рублей. За год стоимость изменилась на 20%, уточнили эксперты. В основном это связано с тем, что изготовители используют импортные составляющие — пробку, бумагу и клей для этикетки и др.

Ранее в этот день сообщалось, что в России могут установить минимальную розничную цену на тихие вина. Как узнали «Известия», по оценкам производителей, она может составить менее 239 рублей. Введение такого механизма рассматривают в Минфине.