Средняя цена отечественного игристого к Новому году составит 350 рублей

Средняя цена отечественного шампанского в этом году составит 350 рублей, рассказали «Известиям» 30 ноября в Ассоциации производителей игристых вин.

За год стоимость изменилась на 20%, уточнили эксперты. В основном это связано с тем, что изготовители используют импортные составляющие — пробку, бумагу и клей для этикетки и др.

«Минимальная стоимость натурального игристого вина из России составляет 240 рублей — это самая низкая цена для напитков, которые произведены по базовым технологическим приемам, из натурального материала, хотя вкус у такого напитка может быть невыразительным», — добавили в организации, отметив, чтобы получить удовольствие от игристого и шампанского, стоит выбирать его в диапазоне 300–350 рублей.

В то же время средняя стоимость импортного шампанского составит 600–700 рублей, рассказали эксперты.

Из-за валютного колебания и ослабления доллара этот показатель за год не вырос. Речь идет о продукции таких регионов, как Франция (за исключением Шампани), Италия и Испания. Сейчас на полке больше половины товаров этой категории принадлежит импортным напиткам.

В ассоциации считают, что цена на игристые напитки в ноябре сохранится и в декабре, повышения стоимости ждать не стоит.

Ранее в этот день сообщалось, что в России могут установить минимальную розничную цену на тихие вина. Как узнали «Известия», по оценкам производителей, она может составить менее 239 рублей. Введение такого механизма рассматривают в Минфине.