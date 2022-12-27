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ЦБ назвал маловероятным возвращение замороженных активов банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вероятность возвращения замороженных из-за санкций активов российских банков является низкой. Об этом 27 декабря сообщил на своем сайте Банк России.

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«У ряда банков были заблокированы средства в Национальном расчетном депозитарии (НРД) после введения в отношении него санкций. Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то что с юридической точки зрения они пока не конфискованы», — говорится в докладе «перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».

21 декабря стало известно, что Бельгия выдала разрешение на разблокировку до 7 января 2023 года части активов, которые были заморожены из-за санкций Евросоюза против НРД. Это может дать российским инвесторам право распоряжаться замороженными активами.

Также 20 декабря министерство финансов Люксембурга разрешило временно разморозить часть активов российского НРД, которые оказались заблокированы в рамках антироссийских санкций. Речь идет об активах, ценных бумагах и купонных доходах российских инвесторов, которые зависли в международной финансовой системе Clearstream, зарегистрированной в Люксембурге еще до введения санкций ЕС. Разрешение будет действовать до 7 января 2023 года.

25 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Она добавила, что ЕС предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для конфискации активов.

Ранее, 12 августа, НРД обращался в суд ЕС в Люксембурге с иском об отмене введенных против него ограничений. Депозитарий отмечал, что из-за санкций пострадали российские и иностранные инвесторы.

В июне Евросоюз включил НРД в шестой пакет санкций против России. Это решение было обосновано тем, что, будучи центральным депозитарием, НРД играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком. Он используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начатой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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