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Chery раскрыла планы по расширению модельной линейки в России

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Фото: Сherry
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Компания Chery рассказала о новинках, которые покажет в России в 2023 году. В их число войдет гибридная модель с расходом топлива один л бензина на 100 км пути в смешанном цикле, сообщил 27 декабря портал Quto.

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Впервые на отечественном рынке Chery представит гибрид, который появится в продаже в 2023 году. Машина получит уникальную трансмиссию DHT. В движение модель будет приводится тремя двигателями: бензиновым и двумя электромоторами. Трансмиссия DHT позволит гибко управлять автомобилем, используя двигатель и электромоторы независимо друг от друга.

На чистом электричестве машина сможет проезжать до 75 км, при этом расход топлива в смешанном цикле составит 1 л на 100 километров.

В 2023 году Chery покажет рестайлинговые кроссоверы серий Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8. Они получат новый дизайн и более высокий уровень оснащения. Уже в январе у дилеров марки появится кроссовер Chery 7 Pro Max.

Флагманским седаном марки станет седан Arrizo 8, с которым компания рассчитывает занять лидирующие позиции в D-классе благодаря сочетанию современных технологий, классического дизайна, а также мощного двигателя.

19 декабря стало известно, что более 30% купленных новых кроссоверов Chery Tiggo 4 в России были проданы с механической коробкой передач. Специалисты «Автостата» подсчитали, что за 11 месяцев 2022 года жители РФ приобрели 7833 новых кроссовера Chery Tiggo 4. Эксперты отметили, что из них 2392 автомобиля были оснащены механической коробкой передач, что составило 30,5% от общего количества авто этой модели. Оставшиеся почти 70% машин являются автомобилями, у которых роботизированная трансмиссия или вариатор (5441 авто).

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