Орешкин заявил о необъективном характере ослабления рубля

Ослабление рубля, которое наблюдается сейчас, не носит объективного характера. Об этом 27 декабря заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью РБК.

«То, что мы видим сейчас на рынке, то резкое движение (ослабление рубля. — Ред.), оно, конечно, не носит какого-то объективного характера», — заявил Орешкин.

При этом он подчеркнул, что серьезных предпосылок для ослабления валюты нет.

Ранее в этот день стало известно, что Банк России установил официальный курс доллара США на 28 декабря на уровне 69,93 рубля. Рост по сравнению с предыдущим днем составил почти 1,5 рубля. Курс евро также повысился до 74,18 рубля, прибавив 1,56 рубля.

Накануне, 26 декабря, заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Алексей Заботкин заявил, что причиной наблюдающегося ослабления рубля является снижение цен на нефть. При этом он отметил, что ослабление рубля повлечет за собой рост цен на некоторые товары и услуги в РФ.

Днем ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что ослабление рубля может облегчить работу по выводу экономики РФ из состояния бюджетного дефицита.

Он допустил, что курс национальной валюты могут занижать осознанно для восстановления баланса доходов и расходов государства. В этой связи Антонов вспомнил про слова главы Минфина России Антона Силуанова о том, что каждый дополнительный рубль за доллар приносит 130 млрд рублей в бюджет.

В ходе торгов на Мосбирже 22 декабря евро впервые с 27 апреля поднялся выше 77 рублей, в то же время доллар превысил отметку в 72,3 рубля.

19 декабря опрошенные «Известиями» аналитики высказали мнение, что курс около 70 рублей за $1 выступает равновесным для российской экономики — он удовлетворяет экспортеров, импортеров, государство и россиян.