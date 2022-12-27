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Российские войска уничтожили расчет ВСУ и гаубицу М777 в районе Нетайлово

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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Российские войска в ходе контрабатарейной борьбы вскрыли огневую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили вместе с расчетом гаубицу М777 американского производства в районе села Нетайлово. Об этом рассказал 27 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Конашенков указал, что украинские войска из этой гаубицы вели обстрелы жилых кварталов Донецка.

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Представитель Минобороны также рассказал, что еще одна артиллерийская система М777 была уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области. Кроме того, российские войска уничтожили у противника одну машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и еще две машины РСЗО «Град».

Согласно последним данным Минобороны, всего с начала российской спецоперации по защите Донбасса у украинских войск уничтожено: 947 боевых машин РСЗО, 399 зенитных ракетных комплексов, 7267 танков и других боевых бронированных машин, и др.

Накануне Конашенков также рассказал, что российские войска уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) американскую артиллерийскую систему М777, из которой также велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

22 декабря сообщалось, что гаубица 1-й Славянской бригады первого армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожила зенитную установку украинских войск в районе поселка Северное.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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