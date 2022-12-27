Российские войска в ходе контрабатарейной борьбы вскрыли огневую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили вместе с расчетом гаубицу М777 американского производства в районе села Нетайлово. Об этом рассказал 27 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Конашенков указал, что украинские войска из этой гаубицы вели обстрелы жилых кварталов Донецка.

Представитель Минобороны также рассказал, что еще одна артиллерийская система М777 была уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области. Кроме того, российские войска уничтожили у противника одну машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и еще две машины РСЗО «Град».

Согласно последним данным Минобороны, всего с начала российской спецоперации по защите Донбасса у украинских войск уничтожено: 947 боевых машин РСЗО, 399 зенитных ракетных комплексов, 7267 танков и других боевых бронированных машин, и др.

Накануне Конашенков также рассказал, что российские войска уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) американскую артиллерийскую систему М777, из которой также велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

22 декабря сообщалось, что гаубица 1-й Славянской бригады первого армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожила зенитную установку украинских войск в районе поселка Северное.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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