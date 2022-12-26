ВС РФ уничтожили артиллерийскую систему M777 под Георгиевкой в ДНР

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) артиллерийскую систему М777 американского производства, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк», — сказал он.

Кроме того, Конашенков заявил, что российские военные ликвидировали пункт ремонта и восстановления вооружения украинской армии в Краматорске ДНР. На нем находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30 и три единицы специальной автомобильной техники, добавили в ведомстве.

Ранее, 25 декабря, ВС РФ уничтожили более 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников на донецком направлении. Помимо этого, были ликвидированы два танка, пять боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля.

Минобороны 26 декабря показало обстрелы служащими подразделений Южного военного округа (ЮВО) позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной операции. В ведомстве указали, что прежде всего атакуют радиолокационные станции украинских войск, так как они вычислят расположение огневых позиций ВС РФ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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