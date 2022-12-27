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В Новосибирске блогеры привязали к авто кресло и прокатили на нем друга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Новосибирске блогеры привязали кресло к автомобилю и прокатили на нем своего друга. Кадры экстремальной поездки они опубликовали в соцсетях, что уже привлекло внимание правоохранительных органов.

На кадрах запечатлено несколько моментов, где «пассажир» кресла едва не вылетел из сиденья, после чего попросил друзей завершить опасную поездку, однако те его проигнорировали.

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В настоящее время полицейские устанавливают личности экстремалов. Между тем ответственность в виде штрафа будет грозить только водителю авто за нарушение правил перевозки пассажиров.

В конце ноября в Красноярске правоохранители задержали блогеров, устроивших гонки на пешеходных зонах на острове Татышев.

Так, один из молодых людей рассказывал подписчикам, что у его товарища-гонщика по имени Сережа выделено на штрафы 200 тыс. рублей, поэтому «можно просто ни в чем себе не отказывать».

Кроме того, в одной из публикаций они написали саркастичный текст к видео, подражая пресс-релизу сотрудников ГИБДД, о том, что их якобы разыскивают правоохранители, что позднее, по данным «Известий», воплотилось в реальность.

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