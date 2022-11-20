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В Красноярске дрифтеры устроили гонки по пешеходным дорожкам

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Фото: соцсети
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В Красноярске правоохранители задержали компанию дрифтеров, устроивших гонки на пешеходных зонах на острове Татышев. Своими заездами они хвастались подписчикам в социальных сетях, выкладывая соответствующие ролики.

Один из молодых людей рассказывал подписчикам, что у его товарища-гонщика по имени Сережа выделено на штрафы 200 тыс. рублей, поэтому «можно просто ни в чем себе не отказывать». Кроме того, в одной из публикаций они написали саркастичный текст к видео, подражая пресс-релизу сотрудников ГИБДД, о том, что их якобы разыскивают правоохранители.

«Дикое улюлюшничество произошло сегодня на острове Татышев. По предварительной информации, неустановленные лица устроили так называемый дрифт в пешеходных зонах. В настоящий момент их личности устанавливаются», — написали они к одной из своих публикаций.

Между тем, по данным «Известий», позднее дрифтеров задержали сотрудники полиции.

24 января руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в своем Telegram-канале рассказал о том, какое наказание может понести автомобилист за дрифт.

2 января водитель «Жигули» устроил дрифт на улице в Ново-Переделкино. На пути автомобилисту встретился рейсовый автобус, возможной аварии удалось избежать.

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