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Эксперт рассказал о санкциях за дрифт

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Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в своем Telegram-канале рассказал о том, какое наказание может понести автомобилист за контролируемый занос (дрифт).

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«Согласно п. 2.7 ПДД дрифт можно считать опасным вождением, но штраф за это только планируют ввести (3 тыс. рублей). Пока же инспекторам приходится искать поводы для привлечения к ответственности поклонников «дать угла». Искать долго не приходится, так как такой занос всегда сопровождается кучей нарушенных правил, начиная от пересечения разметки (500 рублей) и заканчивая выездом на встречку (4–6 месяцев лишения прав)», — пояснил Александр Шумский.

Эксперт также отметил, что, поскольку подобный стиль вождения может привести к большому количеству пострадавших, прокуратура все чаще стала квалифицировать агрессивное поведение на дороге по ст. 213 УК как хулиганство (до 5 лет лишения свободы).

26 ноября в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

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