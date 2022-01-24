Эксперт рассказал о санкциях за дрифт

Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в своем Telegram-канале рассказал о том, какое наказание может понести автомобилист за контролируемый занос (дрифт).

«Согласно п. 2.7 ПДД дрифт можно считать опасным вождением, но штраф за это только планируют ввести (3 тыс. рублей). Пока же инспекторам приходится искать поводы для привлечения к ответственности поклонников «дать угла». Искать долго не приходится, так как такой занос всегда сопровождается кучей нарушенных правил, начиная от пересечения разметки (500 рублей) и заканчивая выездом на встречку (4–6 месяцев лишения прав)», — пояснил Александр Шумский.

Эксперт также отметил, что, поскольку подобный стиль вождения может привести к большому количеству пострадавших, прокуратура все чаще стала квалифицировать агрессивное поведение на дороге по ст. 213 УК как хулиганство (до 5 лет лишения свободы).

26 ноября в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения.