В ГИБДД назвали ошибки начинающих водителей

На территории столицы за 10 месяцев 2021 года зарегистрировано 88 ДТП с участием водителей со стажем управления транспортными средствами до 2-х лет. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Отмечается, что в этих ДТП погибли 18 человек погибли и 485 получили ранения.

«Основные причины дорожных аварий среди водителей-новичков: неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям движения», — говорится в сообщении ГИБДД.

Также к ошибкам начинающих водителей отнесли несоблюдение очередности проезда, нарушения правил проезда пешеходного перехода и нарушения правил перестроения.

В ГИБДД напомнили, что простых навыков управления автомобилем недостаточно, необходимо внимательно следить не только за своими маневрами, но и за поведением других участников дорожного движения.

«Особое внимание следует уделять проезду пешеходных переходов, соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции. Аккуратно следует передвигаться на автомобиле по дворовым территориям», — отметили в Госавтоинспекции.

11 ноября в ГИБДД напомнили, что автомобилисты, стаж вождения которых составляет менее двух лет, в обязательном порядке должны клеить на свою машину знак «Начинающий водитель». Штраф за отсутствие опознавательного знака составляет 500 рублей.

28 декабря 2020 года российская Госавтоинспекция выступила с предложением начать публиковать данные о ДТП с выпускниками автошкол.

Так, предлагалось публиковать в открытом доступе ежеквартальный отчет о доле выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки или не сдавших вообще. В отчете также должно быть указано число погибших и пострадавших в ДТП по вине выпускников, уже получивших права. Речь идет о начинающих водителях со стажем менее двух лет.