Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии намерения политизировать проблемы беженцев
Общество
Путин подписал указ о награждении работавших на шахте «Листвяжная» спасателей
Мир
В Польше рассказали о сотнях мигрантов в аэропорту Минска
Общество
Шахтеры «Листвяжной» в Кузбассе до трагедии жаловались на высокий уровень метана
Общество
В России за сутки зафиксировано 34 690 случаев COVID-19
Общество
Моргенштерн не будет проводить концерты в России в ближайшее время
Общество
Дело о гибели людей в шахте «Листвяжная» передали в центральный аппарат СК
Мир
Великобритания перебросит военную технику в ФРГ на случай «войны с Россией»
Мир
В Израиле выявили первый случай инфицирования новым штаммом COVID-19

В ГИБДД назвали ошибки начинающих водителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории столицы за 10 месяцев 2021 года зарегистрировано 88 ДТП с участием водителей со стажем управления транспортными средствами до 2-х лет. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

До первого встречного: как остановить череду смертельных ДТП
Почему погибший на Кутузовском проспекте гонщик мог не регистрировать авто

Отмечается, что в этих ДТП погибли 18 человек погибли и 485 получили ранения.

«Основные причины дорожных аварий среди водителей-новичков: неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям движения», — говорится в сообщении ГИБДД.

Также к ошибкам начинающих водителей отнесли несоблюдение очередности проезда, нарушения правил проезда пешеходного перехода и нарушения правил перестроения.

В ГИБДД напомнили, что простых навыков управления автомобилем недостаточно, необходимо внимательно следить не только за своими маневрами, но и за поведением других участников дорожного движения.

«Особое внимание следует уделять проезду пешеходных переходов, соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции. Аккуратно следует передвигаться на автомобиле по дворовым территориям», — отметили в Госавтоинспекции.

11 ноября в ГИБДД напомнили, что автомобилисты, стаж вождения которых составляет менее двух лет, в обязательном порядке должны клеить на свою машину знак «Начинающий водитель». Штраф за отсутствие опознавательного знака составляет 500 рублей.

28 декабря 2020 года российская Госавтоинспекция выступила с предложением начать публиковать данные о ДТП с выпускниками автошкол.

Так, предлагалось публиковать в открытом доступе ежеквартальный отчет о доле выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки или не сдавших вообще. В отчете также должно быть указано число погибших и пострадавших в ДТП по вине выпускников, уже получивших права. Речь идет о начинающих водителях со стажем менее двух лет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021