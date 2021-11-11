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В ГИБДД напомнили о штрафе за отсутствие знака «Начинающий водитель»

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Автомобилисты, стаж вождения которых составляет менее двух лет, т.е. получившие водительское удостоверение менее двух лет назад, в обязательном порядке должны клеить на свою машину знак «Начинающий водитель». Штраф за отсутствие опознавательного знака составляет 500 рублей. Об этом 11 ноября сообщает Госавтоинспекция.

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«Восклицательный знак в желтом квадрате должен размещаться на транспортном средстве в том случае, если за рулем находится начинающий автомобилист. Знак предупреждает, что водитель имеет небольшой опыт, а значит, может совершать ошибки или передвигаться на малой скорости», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что знак может быть наклеен на заднее стекло, задний бампер или дверь багажника.

4 августа Госавтоинспекция обратилась к начинающим водителям с рекомендациями о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

Так, в реальных условиях водитель обязан уметь понимать ситуацию на дороге, быстро принимать правильные решения и знать, какой маневр будет правильный, а какой может нанести непоправимый ущерб участникам дорожного движения.

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