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Водитель устроил дрифт по улицам Ново-Переделкино

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В Ново-Переделкино водитель устроил дрифт на улице. На опубликованных 2 января кадрах инцидента, который запечатлела камера видеонаблюдения, можно заметить, как водитель похожего на «Жигули» автомобиля проехал по улице «змейкой».

На пути автомобилю встретился рейсовый автобус, возможной аварии удалось избежать.

Ранее, 21 ноября, двукратный вице-чемпион Российской Дрифт Серии Никита Шиков заявил, что водители не должны «реализовывать свои амбиции» на дорогах общего пользования — для этого есть гоночные трассы». По его словам, нужно доказывать, что ты крутой среди таких крутых, как ты.

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