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Гонщик призвал лихачей гонять на специальных трассах

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Водители не должны «реализовывать свои амбиции» на дорогах общего пользования — для этого есть гоночные трассы. Такое заявление сделал двукратный вице-чемпион Российской Дрифт Серии Никита Шиков в воскресенье, 21 ноября, в беседе «Известиями».

Таким образом он прокомментировал смертельное ДТП с участием блогера Магомедсаида Зайнудинова, также известного как Саид Губденский.

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«Прискорбно говорить о безопасности дорожного движения после произошедших событий. Конечно, безумно жаль всех, кто пострадал и погиб. Но важность реализации своих водительских амбиций не на дорогах общего пользования, а в специально отведенных местах — на гоночных трассах, соревнованиях — очень высока. Нужно доказывать, что ты крутой среди таких крутых, как ты. Тогда ценность будет выше. А не ездить в потоке среди беременных женщин, дедушек и бабушек, которые едут на дачу», — рассказал гонщик.

Также спортсмен призвал всех любителей скорости заниматься профессионально.

«Есть огромное количество трасс, соревнований, мероприятий различного уровня. Надо к этому стремиться и сохранять ответственность во всех смыслах», — сказал Шиков.

20 ноября в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Зайнудинов и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, оба погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, водитель играл в шашки на дороге. При этом еще в апреле Зайнудинов заявлял, что «устраивать шашки» по городу на скорости очень опасно. Кроме того, на машине блогера не было номерных знаков. По данным «Известий», мужчина купил автомобиль недавно и не успел оформить даже страховку.

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