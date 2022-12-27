Во Франции задержали сбившего подростка после матча с Марокко на ЧМ-2022 водителя
Водитель, сбивший подростка после матча сборных Франции и Марокко на чемпионате мира по футболу, задержан на испанской границе. Об этом 27 декабря сообщил телеканал France 3.
20-летнего мужчину арестовали рано утром в районе города Перпиньяна. Он вернулся из Испании, где скрывался от правосудия.
Задержанный обвиняется в смертельном ДТП, произошедшем 14 декабря в Монпелье после матча Франции и Марокко. Мужчина находился за рулем машины, к которой был прикреплен французский флаг. В один момент его обступила группа людей и сорвала флаг, после чего водитель проехал сквозь толпу. В результате погиб 14-летний подросток по имени Эмен.
Кроме того, 14 декабря, после матча в Монпелье французские и марокканские болельщики устроили массовые беспорядки. Фанаты жгли файеры, бросали фейерверки и петарды. Обычным прохожим приходилось разбегаться, чтобы не попасть под горячую руку любителей футбола.
Сборная Франции победила Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира в Катаре. В финале ЧМ-22 сборная Франции уступила Аргентине по итогам серии пенальти.