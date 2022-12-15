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Марокканские и французские болельщики устроили беспорядки в Монпелье

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Фото: Соцсети
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После победы сборной Франции над Марокко, в среду, 14 декабря, в городе Монпелье французские и марокканские болельщики устроили массовые беспорядки. Кадры с места событий очевидцы выложили в соцсетях.

На кадрах видно, как фанаты жгут файера, бросаются фейерверками и петардами. Обычным прохожим приходится разбегаться, чтобы не попасть под горячую руку любителей футбола.

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По сообщению французской газеты Midi Libre, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона толпы.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон призвал соотечественников уважать соперников сборной и напомнил об объединяющей силе спорта.

13 декабря Полиция Буэнос-Айреса применила слезоточивый газ против болельщиков, которые праздновали выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022. Несколько человек были задержаны.

Сборная Франции победила Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира в Катаре. В финале ЧМ-22 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря. Марокко поборется за третье место в чемпионате мира в матче с Хорватией 17 декабря.

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