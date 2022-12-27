Не менее 15 человек ранены в результате нападений леопарда в Индии
По меньшей мере 15 человек, в том числе работники лесного хозяйства, дети и женщины, были ранены в результате отдельных нападений леопарда, рыскавшего в окрестностях города Джорхат индийского штата Ассам с утра понедельника, 26 декабря. Об этом сообщила газета The Times of India.
Большинство инцидентов произошло в районе кампуса Исследовательского института тропических лесов (RFRI), расположенного на окраине города Джорхат.
Представители лесного департамента заявили, что животное, вероятно, вторглось в кампус в поисках еды из соседнего заповедника дикой природы Гиббон.
Там добавили, что зверь часто менял свое местонахождение, а затем, пользуясь темнотой, забрел в соседние деревни и начал нападать на местных жителей.
«Животное стало очень агрессивным. Мы расставили ловушки внутри кампуса, чтобы захватить его. Прилагаются усилия, чтобы это отследить», — сказал представитель администрации Джорхат Ранджит Конвар, слова которого приводит газета.
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