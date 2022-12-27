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В Хабаровском крае зарегистрированы две смерти от гриппа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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В Хабаровском крае зафиксированы две смерти от гриппа, рассказал глава регионального министерства здравоохранения Юрий Бойченко 27 декабря.

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«За последнюю неделю выявлен 121 случай гриппа. В основном это свиной грипп. Уже есть два подтвержденных случая смерти от гриппа в крае», — заявил он в эфире телеканала «Губерния».

Как отметил Бойченко, учащиеся школ отправлены на каникулы раньше положенного, это поспособствовало улучшению ситуации.

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Хабаровском крае выше уровня эпидемического порога в 2,8 раза, грипп распространяется в регионе среди всех возрастных категорий. Согласно результатам лабораторных исследований, по населению циркулируют респираторные вирусы — грипп А, SARS CoV-2, риновирусы, РС-вирусы, парагрипп и так далее.

20 декабря стало известно о первом случае смерти от гриппа в Пензенской области. Замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева рассказала, что пациент был не привит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, но, когда обратился, было уже поздно.

Подъем распространения инфекции будет длиться весь период до новогодних праздников и сразу после них, затем эпидемия пойдет на спад, а «к середине апреля, максимум в мае всё это заканчивается», заверил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он также заявил «Известиям», что грипп является самой тяжелой из всех респираторных инфекций, которая чревата различными осложнениями. Таким образом, самое классическое из них — это гриппозная пневмония. Кроме того, возможно также поражение сердца и других органов и систем.

15 декабря глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сказала, что в Москве пройден пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Между тем она указала, что эпидемиологическая ситуация в столице всё равно непростая.

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