В Пензенской области пациент умер от гриппа

Первый в этом эпидемиологическом сезоне летальный случай гриппа зарегистрирован в Пензенской области. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

«Мы констатируем первый случай смерти от гриппа в нашем регионе у жителя Пензенской области. Пациент был не привит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям», — приводятся слова Воробьевой в сообщении пресс-службы областного минздрава.

Замминистра пояснила, что, когда пациент обратился за медицинской помощью, было уже поздно. По ее словам, были предприняты все необходимые меры, но врачи не смогли помочь.

«Были проведены несколько телемедицинских консультаций с федеральными центрами, то есть всё, что возможно было сделать для пациента, было сделано, но, к сожалению, заболевание оказалось сильнее, чем медицинская помощь», — сказала она.

Воробьева отметила, что в регионе в настоящее время несколько человек находятся в реанимации с ОРВИ.

Ранее в этот день стало известно, что на долю гриппа приходится более половины всех случаев вирусных инфекций, он доминирует практически во всех регионах нашей страны. Подъем будет длиться весь период до новогодних праздников и сразу после них, затем эпидемия пойдет на спад, а «к середине апреля, максимум в мае всё это заканчивается».

В Роспотребнадзоре в тот же день сообщили, что за последнюю неделю в России сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ: количество заболевших выросло почти на 16%.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил «Известиям», что грипп является самой тяжелой из всех респираторных инфекций, которая чревата различными осложнениями. Так, самое классическое из них — это гриппозная пневмония. Кроме того, возможно также поражение сердца и других органов и систем.

15 декабря глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве пройден пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Между тем она указала, что эпидемиологическая ситуация в столице всё равно непростая.