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Грипп стал самым распространенным вирусным заболеванием в России

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Фото: Global Look Press/Jeremy Maude
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На долю гриппа приходится более половины всех случаев вирусных инфекций, он доминирует практически во всех регионах нашей страны. Об этом «Известиям» рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«В этом году три эпидпроцесса — грипп, ОРВИ и ковид — идут параллельно. Но в основном в эпидпроцессе преобладает, конечно, грипп. С высокой вероятностью лидерство в этом сезоне останется за гриппом А (H1N1), ситуация по которому остается напряженной», — отметил эксперт.

По словам Александра Горелова, нарастание активности вирусных инфекций свойственно для этого времени года. Подъем будет длиться весь период до новогодних праздников и сразу после них, затем эпидемия пойдет на спад, а «к середине апреля, максимум в мае всё это заканчивается».

Эксперт объяснил и особо высокий уровень заболеваемости в этом году.

«Для гриппа характерна определенная периодичность. Обычно минимальный срок, на который он отступает, — три года. Максимальный — семь лет. У нас последний подъем был в 2015–2016 годах. То есть к 2022 году как раз прошло семь лет. За это время снизилась иммунная прослойка, ослабел иммунитет к возбудителям. А раз осталась только клеточная память к гриппу, он вновь к нам вернулся», — объяснил Александр Горелов.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Грипп доминирует уже практически во всех регионах России»

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