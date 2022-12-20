Грипп стал самым распространенным вирусным заболеванием в России

На долю гриппа приходится более половины всех случаев вирусных инфекций, он доминирует практически во всех регионах нашей страны. Об этом «Известиям» рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В этом году три эпидпроцесса — грипп, ОРВИ и ковид — идут параллельно. Но в основном в эпидпроцессе преобладает, конечно, грипп. С высокой вероятностью лидерство в этом сезоне останется за гриппом А (H1N1), ситуация по которому остается напряженной», — отметил эксперт.

По словам Александра Горелова, нарастание активности вирусных инфекций свойственно для этого времени года. Подъем будет длиться весь период до новогодних праздников и сразу после них, затем эпидемия пойдет на спад, а «к середине апреля, максимум в мае всё это заканчивается».

Эксперт объяснил и особо высокий уровень заболеваемости в этом году.

«Для гриппа характерна определенная периодичность. Обычно минимальный срок, на который он отступает, — три года. Максимальный — семь лет. У нас последний подъем был в 2015–2016 годах. То есть к 2022 году как раз прошло семь лет. За это время снизилась иммунная прослойка, ослабел иммунитет к возбудителям. А раз осталась только клеточная память к гриппу, он вновь к нам вернулся», — объяснил Александр Горелов.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Грипп доминирует уже практически во всех регионах России»