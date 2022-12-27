В ЦНИИмаш рассказали о необходимости правил космического движения

Число космических аппаратов уже настолько велико, что пора вводить правила их движения. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал начальник ЦУП АО «ЦНИИмаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Максим Матюшин.

«В начале ХХ века, на заре авиации, вопросов регулирования движения самолетов, необходимости предупреждения аварийных ситуаций, связанных со столкновениями в воздухе, не возникало. Но уже в 1920–1930-е годы в Великобритании, США и СССР в связи со взрывным ростом количества авиатехники начали создавать службы управления воздушным движением, вырабатывать идеологию, методики и принципы работы.

Аналогично сейчас обстоят дела и в космическом пространстве», — пояснил Максим Матюшин.

Он подчеркнул: нынешнее количество космических аппаратов требует организации процесса их движения, причем на основании принципов и правил, общих для всех участников.

«Возвращаясь к аналогиям с авиацией, в итоге появится международная система, представляющая собой национальные системы управления космическим движением, объединенные в общую международную сеть. Созданные средства базового ЦУПа вполне могут быть первым приближением к созданию национальной системы управления космическим движением», — заключил специалист.

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