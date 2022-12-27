В ЦНИИмаш рассказали об изменении системы управления космическими полетами

У сотрудников Центра управления полетами станет меньше рутины, которую возьмет на себя новая система управления, рассказал в интервью «Известиям» начальник ЦУП АО «ЦНИИмаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Максим Матюшин.

«Человеческий мозг воспринимает и обрабатывает информацию достаточно быстро, но именно в силу наличия человеческого фактора — возможности отвлечься, задержаться с ответом, переспросить — между получением и обработкой информации и принятием решения возникает задержка. Интеллектуальная система управления проделает необходимые процедуры обработки данных значительно быстрее и предложит специалисту готовый набор решений, человеку останется только выбрать подходящее», — сообщил он.

Специалист добавил, что создан цифровой двойник космоса для управления полетами разнородных космических аппаратов. Это пространство позволяет моделировать движение на разных орбитах, планировать и реализовывать операции с одним аппаратом в составе целой группы с учетом космического мусора.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Для управления спутниками мы создали цифровой двойник космоса»