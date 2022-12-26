Реклама
Прямой эфир
Общество
В России не выявлено случаев заражения «поедающей мозг» амебой
Мир
Приштинская полиция не пропустила сербского патриарха в Косово
Общество
Рогозина успешно прооперировали
Культура
Рождественскую песню Мэрайи Кэри прослушали за день более 20 млн раз
Мир
В МЧС сообщили об эвакуации 56 горняков из нефтешахты в Коми
Происшествия
Человек пострадал в результате столкновения восьми машин в Подмосковье
Мир
Речь Карла III стала самым просматриваемым рождественским телеобращением в Британии
Общество
Матвиенко в рамках «Елки желаний» исполнила мечты двух мальчиков
Мир
В МИД РФ указали на невозможность ЕС и НАТО повлиять на ситуацию в Косово
Наука
Происхождение повредившей «Союз МС-22» частицы до сих пор неясно
Общество
Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт РФ
Политика
Песков указал на продвижение в вопросе реализации зерновой сделки

Один человек погиб в ДТП с легковушкой и автобусом под Калининградом

0
Фото: прокуратура Калининградской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб в ДТП с участием легковушки и рейсового пассажирского автобуса в Калининградской области, сообщили 26 декабря в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

Смертельная авария произошла в поселке Фурманово Гусевского района.

По данным ведомства, 35-летний водитель автомобиля марки Ford Mondeo, выбрав небезопасный скоростной режим при непогоде, совершил столкновение с рейсовым автобусом.

В результате ДТП водитель легковушки и его 75-летняя пассажирка получили травмы. Они были доставлены в больницу, где позднее женщина скончалась от полученных травм.

По данным ТАСС, пассажиры рейсового автобуса не пострадали.

Ранее в понедельник в Москве погибли два человека в результате аварии на 83-м км МКАД. Там столкнулись легковой автомобиль и снегоуборочная машина.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022