Один человек погиб в ДТП с легковушкой и автобусом под Калининградом
Один человек погиб в ДТП с участием легковушки и рейсового пассажирского автобуса в Калининградской области, сообщили 26 декабря в пресс-службе управления МВД РФ по региону.
Смертельная авария произошла в поселке Фурманово Гусевского района.
По данным ведомства, 35-летний водитель автомобиля марки Ford Mondeo, выбрав небезопасный скоростной режим при непогоде, совершил столкновение с рейсовым автобусом.
В результате ДТП водитель легковушки и его 75-летняя пассажирка получили травмы. Они были доставлены в больницу, где позднее женщина скончалась от полученных травм.
По данным ТАСС, пассажиры рейсового автобуса не пострадали.
Ранее в понедельник в Москве погибли два человека в результате аварии на 83-м км МКАД. Там столкнулись легковой автомобиль и снегоуборочная машина.