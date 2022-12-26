Два человека погибли в ДТП со снегоуборочной машиной в Москве

В Москве два человека погибли в результате аварии на МКАД, заявил источник «Известий». В понедельник, 26 декабря, столкнулись легковой автомобиль и снегоуборочная машина.

«Два человека погибли», — передал собеседник издания. По его информации, есть также пострадавшие.

Информацию подтвердили в ГИБДД.

Сообщается, что ДТП произошло на 83-м км МКАД.

Вечером 25 декабря два человека получили травмы в результате автомобильной аварии с пьяным водителем в Самарской области. 39-летний водитель Hyundai по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и врезался в Daewoo. Пострадали 34-летний водитель и 40-летняя пассажирка Daewoo.