Два человека пострадали в ДТП с пьяным водителем в Самарской области
Два человека получили травмы в автомобильной аварии с пьяным водителем в Сызранском районе Самарской области. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел 25 декабря в 17:20. 39-летний водитель Hyundai ехал по дороге «Обход города Сызрань» в направлении Саратова. На 3-м км дороги он по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с автомобилем Daewoo, за рулем которого находился 34-летний водитель.
В результате с места происшествия в больницу были доставлены водитель и 40-летняя пассажирка Daewoo.
У пострадавшего водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.
Ранее, 21 декабря, в первый день циклона, во Владивостоке произошло 38 аварий из-за сильного снегопада. По данным управления МВД по Приморскому краю, в ДТП пострадали четыре человека, повреждения получили 70 машин.