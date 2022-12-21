Во Владивостоке из-за снегопада за день произошло 38 ДТП

С утра из-за сильного снегопада во Владивостоке произошло 38 ДТП, сообщило 21 декабря управление МВД по Приморскому краю. Госавтоинспекция работает в усиленном режиме.

По информации ведомства, в ДТП пострадали четыре человека, повреждения получили 70 машин. Также, согласно сводке управления МЧС по Приморскому краю, были отменены рейсы 89 междугородних автобусов и развернуты два мобильных пункта обогрева.

«Опасными для проезда участками оказались спуски, подъемы, мосты и путепроводы. Для уменьшения дорожных заторов отключены регулируемые светофоры на некоторых участках дорог», — говорится на сайте ГУ МВД.

Видимость на дорогах понижена, введены ограничения на въезд и перемещение грузового транспорта по городу. Полностью остановлено движение на улице Капитана Шефнера на востоке города.

В Telegram-канале «Владивосток № 1» также появились ролики с последствиями снегопада. На них видно, как жители города толкают застрявший на дороге автобус и вытаскивают из сугробов легковые автомобили.

По прогнозам синоптиков, непогода во Владивостоке продлится до конца недели. Самые обильные осадки ожидаются днем 22 декабря и в ночь на 23 декабря.

Циклон обрушился на Владивосток 21 декабря. В связи с этим накануне городское управление по работе с муниципальными учреждениями образования приняло решение о свободном посещении школ 21 декабря.