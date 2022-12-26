Nord Stream начала оценивать стоимость ремонта «Северных потоков»

Компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а также восстановления подачи газа. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источника, информированного о проведении работ.

«В последние недели компания Nord Stream AG <…> начала оценивать стоимость ремонта трубы и восстановления подачи газа. По одной из оценок, ремонт обойдется примерно $500 млн», — уточнил источник.

Кроме того, специалисты изучают, как долго трубы с повреждениями способны выдерживать воздействие соленой воды.

Правительство Швеции не раскрывает результаты расследования о взрывах на «Северных потоках». Как пояснил высокопоставленный сотрудник шведской контрразведки Даниэль Стенлинг, у них пока нет конкретных доказательств о причастности кого-либо к инцидентам.

Ранее, 25 декабря, вице-премьер России Александр Новак заявил, что техническая возможность ремонта «Северных потоков» сохраняется, но на это нужны деньги и время.

18 декабря стало известно, что ученые Гетеборгского университета в Швеции осуществят новые замеры на месте подрыва «Северных потоков» для того чтобы определить, куда исчез находившийся в трубах метан, а также оценить последствия диверсии для Балтийского моря.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. В службе государственной безопасности Швеции подтвердили факты диверсии, заявив, что на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на страны, которым это выгодно, и «которые фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры». Аварию на «Северных потоках» он назвал актом государственного терроризма. Российский лидер подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.

Россия потребовала участия в расследовании терактов на «Северных потоках». Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что попытки Москвы принять участие в расследовании диверсии натыкаются на стену нежелания докопаться до истины.