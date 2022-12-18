В Швеции изучат последствия диверсии на газопроводах для Балтийского моря
Ученые Гетеборгского университета в Швеции осуществят новые замеры на месте подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», для того чтобы определить, куда исчез находившийся в трубах метан, а также оценить последствия диверсии для Балтийского моря. Об этом написало ТАСС со ссылкой на агентство ТТ в воскресенье, 18 декабря.
«Первые замеры показали превышение нормы метана в воде в тысячу раз. Их проводили с использованием подводных роботов», — говорится в сообщении.
Как считают специалисты, после диверсии на трубопроводах содержание метана в воде превысило норму в тысячу раз, что крайне негативно отразилось на морских обитателях.
Отмечается также, что новая экспедиция ученых отправится к месту диверсии на трубопроводах 8 января.
Ранее, 18 ноября, в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.
Неделей ранее издание Wired сообщало, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах рядом были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Каждый из кораблей был от 95 до 130 м длиной и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.
Утечки на газопроводах были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.
Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма.