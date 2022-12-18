Реклама
Прямой эфир
Общество
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 100 рейсов
Происшествия
Украинская армия обстреляла центр Донецка из РСЗО «Град»
Спорт
Мбаппе и Жиру выйдут в стартовом составе сборной Франции на финал ЧМ с аргентинцами
Армия
Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Яковлевка в ДНР
Мир
В Швеции изучат последствия диверсии на газопроводах для Балтийского моря
Мир
В Совфеде оценили высказывание Блэка о проигрыше Украины в конфликте с РФ
Общество
В Курской области задержан обвиняемый в похищении ребенка в Санкт-Петербурге
Армия
ВС РФ уничтожили до 60 военных ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Мир
ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из «Градов» за 10 минут
Мир
В Испании перехватили направленное консульству Украины подозрительное письмо
Спорт
Теннисист Рублев проиграл греку Циципасу в финале турнира в Абу-Даби
Сюжет:

В Швеции изучат последствия диверсии на газопроводах для Балтийского моря

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Danish Defense Ministry
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Гетеборгского университета в Швеции осуществят новые замеры на месте подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», для того чтобы определить, куда исчез находившийся в трубах метан, а также оценить последствия диверсии для Балтийского моря. Об этом написало ТАСС со ссылкой на агентство ТТ в воскресенье, 18 декабря.

Трубная судьба: реально ли восстановить инфраструктуру «Северных потоков»
И будут ли участвовать в ремонте европейские компании

«Первые замеры показали превышение нормы метана в воде в тысячу раз. Их проводили с использованием подводных роботов», — говорится в сообщении.

Как считают специалисты, после диверсии на трубопроводах содержание метана в воде превысило норму в тысячу раз, что крайне негативно отразилось на морских обитателях.

Отмечается также, что новая экспедиция ученых отправится к месту диверсии на трубопроводах 8 января.

Ранее, 18 ноября, в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

Неделей ранее издание Wired сообщало, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах рядом были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Каждый из кораблей был от 95 до 130 м длиной и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Утечки на газопроводах были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022