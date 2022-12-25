Новак назвал технически возможным отремонтировать «Северные потоки»

Техническая возможность ремонта «Северных потоков» сохраняется, но на это нужны деньги и время, заявил в воскресенье, 25 декабря, вице-премьер России Александр Новак.

«Специалисты, которые занимаются такими вопросами, говорят, что технические возможности есть, но это требует денег, времени. Пока расследование не закончено, сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура», — сказал он ТАСС.

Тем не менее назвать стоимость и продолжительность ремонта, по его словам, пока нельзя, так как идет расследование. При этом операторы газопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG к информации не допускаются, добавил Новак.

Ранее, 23 декабря, вице-премьер сообщил, что расследование причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» продолжается, однако делать выводы о последствиях диверсий пока рано. Он рассказал, что были проведены соответствующие исследования, сейчас компания занимается их анализом.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. В службе государственной безопасности Швеции подтвердили факты диверсии, заявив, что на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на Запад, «который фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры». Аварию на «Северных потоках» он назвал актом государственного терроризма. Глава государства также подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.

Россия потребовала участия в расследовании терактов на «Северных потоках». Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что попытки Москвы принять участие в расследовании диверсии натыкаются на стену нежелания докопаться до истины.