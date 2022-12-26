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Большинство немцев выступили за начало мирных переговоров Украины с Россией

Опрос в Германии: большинство немцев считает, что Украина должна немедленно начать переговоры с РФ
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Фото: ТАСС/БелТА/Максим Гучек
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Более половины немцев выступили за то, чтобы Украина немедленно села за стол переговоров с Россией для урегулирования конфликта. Это следует из опубликованных 26 декабря результатов опроса социологического института YouGov по заказу агентства DPA.

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Согласно проведенному исследованию, 55% жителей Германии считают, что Киев должен немедленно начать мирные переговоры с Москвой. По мнению 27% опрошенных, сейчас неподходящее время для этого.

В частности, в избирательной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) за переговоры выступили 80%. В Социал-демократической партии Германии такое решение поддерживают 52% респондентов, в Свободной демократической партии — 53%, в партии «Зеленые» — 46%.

Помимо этого, 57% немцев полагает, что украинский кризис продлится как минимум до конца 2023 года. Лишь 27% опрошенных допускают, что он завершится в конце текущего года. 19% воздержались от ответа на данный вопрос.

Опрос проводился с 16 по 21 декабря. В нем принимали участие 2075 человек.

Ранее в этот день заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые ей сейчас выдвигает Киев.

22 декабря президент России Владимир Путин оценил вероятность завершения конфликта на Украине переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

16 декабря украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. Как отметил украинский лидер, он не знает, что обсуждать с Путиным.

До этого, 9 декабря, Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса. При этом глава государства подчеркнул, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

В октябре Киев официально отказался от контактов с Москвой. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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