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Кинокритик объяснил провал приквела сериала «Ведьмак»

Кинокритик Сычев: новый сериал «Ведьмак: Происхождение» вызывает у зрителя растерянность
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Фото: Netflix
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Кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев в понедельник, 26 декабря, объяснил провал нового сериала «Ведьмак: Происхождение» от Netflix.

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«Приквел «Ведьмака» ждали как минимум с любопытством: эта франшиза у «Нетфликс» магистральная и одна из самых успешных. Но уже когда стало известно, что вместо шести серий выпустят всего четыре, закрались подозрения, что это — провал. Так и получилось», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что «Ведьмак» — это не просто «вселенная», где средневековье сплетено с фольклором и фэнтезийными элементами.

«Это герои. Геральт, Йеннифер, Цири, Трисс, Лютик — система персонажей в «Ведьмаке» практически идеальна, потому что сюжет вновь и вновь сталкивает друг с другом сверхлюдей, заставляя напряженно следить за их отношениями. Поэтому сериал «Ведьмак» держался именно на этом стержне. И прежде всего — на идеальном выборе на роль Геральта, Генри Кавилле, у которого роль мутанта стала, пожалуй, самой удачной в карьере. Приквел, к сожалению, в этом смысле разочаровывает», — отметил Сычев.

Как пояснил кинокритик, создатели приквела ввели большое количество новых персонажей, из которых мало кого успевают раскрыть за четыре часа. При этом сюжетные линии подаются впопыхах.

«Всё это вызывает у зрителя растерянность: непонятно, за кем следить. И еще непонятнее — зачем следить. У ведьмака Геральта все-таки есть большая цель, не допустить конца света, а бедолаги из приквела влюбляются, бегают и дерутся, но смотреть на это почему-то невыразимо скучно», — резюмировал обозреватель «Известий».

«Ведьмак: Происхождение» — приквел к сериалу с Генри Кавиллом в главной роли, вышедшему на Netflix в 2019 году. События нового шоу разворачиваются за 1200 лет до событий основного сериала. Приквел рассказывает о Сопряжении Сфер. После этого события мир Геральта и Плотвы населили монстры, эльфы, краснолюды и другие расы, а также появилась магия.

Премьера сериала состоялась 25 декабря. В первый сезон вошло четыре серии по 40 минут. Они доступны для зрителей и с русскими субтитрами.

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