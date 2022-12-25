Сериал «Ведьмак: Происхождение» стал доступен на Netflix

В американском стриминговом сервисе Netflix в воскресенье, 25 декабря, состоялась премьера нового сериала «Ведьмак: Происхождение».

Проект расскажет о Сопряжении Сфер. После этого события мир Геральта и Плотвы населили монстры, эльфы, краснолюды и другие расы, а также появилась магия.

«Ведьмак: Происхождение» — приквел к сериалу с Генри Кавиллом в главной роли, вышедшему на Netflix в 2019 году. События нового шоу разворачиваются за 1200 лет до событий основного сериала.

В первый сезон вошло четыре серии по 40 минут. Они доступны для зрителей и с русскими субтитрами.

На сайте Metacritic «Ведьмак: Происхождение» имеет оценку 47 баллов из 100.

30 октября британский актер Генри Кавилл заявил об уходе из сериала «Ведьмак» от Netflix. На съемочной площадке в четвертом сезоне его заменил австралийский актер Лиам Хемсворт — младший брат актеров Люка и Криса Хемсвортов.