У Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег через криптобиржу, начались проблемы со зрением и с желудком, а также частые головные боли . Об этом российский IT-специалист, ожидающий решения суда в тюрьме Сан-Франциско, рассказал в интервью «Известиям». По его словам, лекарства надо покупать самостоятельно, просто так медикаменты не дают. Кроме того, россиянин пожаловался на отсутствие теплой одежды, которую нельзя приобрести. Но Александр Винник сохраняет надежду вернуться домой, однако в помощь адвокатов не верит, так как дело носит политический характер. Кроме того, он опроверг информацию о том, что просил суд освободить его под залог.

«За время, что здесь провел, стал хуже видеть»

— Не могли бы вы рассказать об условиях в тюрьме США и как к вам относятся?

— Нас там 20 человек в небольшой камере, у нас, по сути, только кровати, больше ничего нет . Но отношение ко всем одно, какой-то разницы из-за национальности нет. Дискриминации какой-то из-за того, что я русский, я не замечал . И к американцам, и к другим — здесь ко всем относятся одинаково. Кстати, к нам перед Рождеством (в США праздник отмечают 25 декабря — «Известия») пришел священник, принес подарки — коробку чего-то типа «Доширака» и конфеты — и прочитал Евангелие .

Касательно ограничений — у меня нет ни молитвослова, ни книг на русском. На английском, конечно, есть, так что по мере возможности читаю что-то.

«Первым делом, когда вернусь, я бы хотел посетить могилу своей жены» Александр Винник Фото: Global Look press/Giorgos Zachos

— За время заключения в США вы не сталкивались ни с психологическим, ни с физическим насилием со стороны работников тюрьмы или других заключенных?

— Нет, не сталкивался.

— Как вы себя сейчас чувствуете? Появились ли какие-то проблемы со здоровьем?

— От такой еды, которой нас здесь кормят, конечно, появляются проблемы — идет и на глаза, и на желудок. Потому что такую пищу просто невозможно выдержать человеку. Так что я за время, что здесь провел, стал хуже видеть, у меня начал болеть желудок.

— А есть ли у вас доступ ко всем необходимым лекарствам?

— Если, к примеру, болит голова, нужно лекарства покупать самим, на территории тюрьмы это можно сделать . А так никакого доступа к медикаментам у меня нет, нам ничего не дают, никаких лекарств. Да и никаких врачей нет .

Хорошо, что деньги пока есть, то, что осталось после заключения во Франции, да и несколько батюшек здешних помогали, деньги присылали. Так что лекарства могу покупать, особенно от головы: она стала часто болеть от такой жизни. Я и спать не могу из-за постоянного шума — кто кричит, кто спит, кто что-то еще делает. Не спасают и беруши — даже в них заснуть невозможно.

— Можете ли вы рассказать о своем распорядке дня?

— Утром, в начале шестого, у нас подъем, потом нас кормят, обычно дают какую-то кашу. После этого мы остаемся в камерах, ждем, когда нас на час или два выпустят в коридор. Где-то в полдень нам дают два кусочка хлеба и колбасы. После этого в камере кто-то спит, кто-то чем-то своим занимается. Потом еще раз выпускают в коридор и еще — на улицу.

Но сейчас похолодало, всего где-то 5 °C, а одежды теплой нет . Только тюремная роба и белье, так что я практически не выхожу на улицу. Теплую одежду нельзя ни купить, ни чтобы кто-то передал свитер, к примеру. А заканчивается день тем, что в 23:00 отключают свет.

«Как говорится, надежда умирает последней»

— В Греции вам так и не вынесли приговор. При этом вы там пробыли в заключении 2,5 года. Планируете ли вы запросить компенсацию с греческих властей, ведь по Конституции Греции вас могли держать под стражей без предъявления обвинений только 18 месяцев?

— Мы подавали запрос на компенсацию еще тогда, адвокат подавала, но нам отказали . Но если я вернусь, точнее, когда я вернусь, то мы снова будем добиваться компенсации от греческих властей. И у меня, и у моей мамы очень много претензий к Греции. За это время было огромное количество поездок, расходов, к тому же не самых хороших ситуаций, унижений. Моя мама даже стояла на коленях перед замминистра юстиции страны. К тому же Греция по приказу Америки, руками Америки убила мою жену (у жены Александра в конце 2017 года диагностировали рак головного мозга, от которого она скончалась; ранее его мама Вера Винник рассказала, что болезнь начала развиваться на фоне стресса от ареста Александра в Греции — «Известия»).

первым делом Арест Александра Винника в Салониках (Греция) Фото: Global Look Press/Nicolas Economou

— Ранее появилась информация, что вы попросили американский суд отпустить вас под залог из-за затягивания судебного процесса.

— Я в первый раз про это от мамы услышал. Я ни к кому не обращался по поводу залога . У меня-то и денег таких нет, так что это бред. Ведь для залога нужна большая сумма, а это нереально. На последнем судебном заседании я по видео участвовал, но я ни слова не сказал, мне не давали такого права. К тому же я не особо понимал, о чем там говорят, так как мне не включили переводчик.

— Сейчас вас защищает бесплатный адвокат. Как часто он вас навещает и почему вы решили обойтись услугами государственного защитника?

— Он меня никогда не навещал в тюрьме, только иногда разговариваем по телефону . А не нанимать платного защитника мы решили из-за финансов . К тому же сейчас я не особо верю ни в бесплатных, ни в платных адвокатов. Если бы это было обычное дело, то о таком варианте можно было бы подумать. Но когда во всё это вмешивается политика, здесь даже 10 платных адвокатов не помогут .

— Сколько лет вам грозит в США, если вас признают виновным? По каким именно статьям вас обвиняют?

— Если признают, то меня посадят на 55 лет . Обвиняют меня в отмывании крупных сумм через созданную якобы мной криптобиржу BTC-e, которая сейчас даже не существует . Хотя я был простым менеджером.

первым делом Фото: Global Look press/Laurie Dieffembacq

— Обращались ли вы к американским властям или лично к президенту США Джо Байдену с просьбой отпустить вас на родину?

— Нет, не обращался. Ну а что, я просто напишу им «отпустите меня, такого хорошего мальчика, потому что я хочу домой»? Я не собираюсь, не отпустят всё равно. А вот у мамы были планы написать Байдену.

— И всё же остается ли у вас надежда на возвращение на родину?

— Как говорится, надежда умирает последней. Так что надежда всегда есть.

— В начале ноября вас посетил российский посол Анатолий Антонов. Как прошла встреча? Сколько времени вам дали на разговор?

— Встреча длилась где-то 40 минут, разговаривали по телефону через стекло . Я практически не видел посла, так как телефон с моей стороны был под столом. В результате постоянно приходилось нагибаться и в таком положении говорить. Разговаривали мы не о чем-то конкретном, а просто о жизни.

— После этого приходили ли к вам российские дипломаты или связывались по телефону?

первым делом Александр Винник с женой Фото: соцсети

— Нет, не приходили. В Сан-Франциско нет российского представительства сейчас. Из российских дипломатов только консул звонит и то очень редко, может, один раз в месяц, не чаще. А больше никто не связывается.

— В Белом доме недавно рассказали о том, что с Москвой ведут активные переговоры касательно обмена. Обращался ли кто-то к вам по этому поводу?

— Никто не связывался, так что я ничего не знаю по поводу обмена, к сожалению, у меня нет никакой информации . Никто ничего не говорил — ни адвокат, ни кто-либо еще.

— Когда вам удастся вернуться домой, что вы сделаете в первую очередь?

— Первым делом, когда вернусь, я бы хотел посетить могилу своей жены и пойти в церковь .