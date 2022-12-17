Винник обратился к суду США с просьбой освободить его под залог

Российский IT-специалист Александр Винник, обвиненный в США в отмывании денег через биржу криптовалют ВТС-е, обратился к американскому суду с просьбой освободить его под залог в связи с затягиванием судебного процесса. Об этом сообщается в судебных документах, опубликованных в пятницу, 16 декабря, стороной защиты Винника.

В обращении защиты уточняется, что Винник находится под стражей несколько месяцев, но нужные суду документы так и не были предоставлены.

«Защита просит предоставить все относящиеся к делу документы в течение 60 дней», — говорится в обращении, опубликованном в базе документов федерального суда по Северному округу Калифорнии.

Отмечается, что задержка предоставления материалов привела к затягиванию судебного разбирательства.

«По понятным причинам он [Винник] очень расстроен и считает, что его следует освободить под залог или позволить ему воспользоваться правом на скорое судебное разбирательство, поскольку правительство [США] не выполнило свои обязательства, обещая представить доказательства по данному делу», — заявила защита.

Винника задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США. Россиянину были предъявлены обвинения в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств.

5 августа 2022 года Винник впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско во главе с мировым судьей США Салли Ким. Винник заявил в суде о своей невиновности.

После этого, 5 сентября, адвокат Винника Фредерик Бело призвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова начать переговоры с Вашингтоном о включении его подзащитного в потенциальный обмен заключенными. Он указал, что максимальное наказание по выдвинутым Виннику обвинениям составляет 55 лет тюремного заключения. Этот срок, уточнил Бело, будет для россиянина равносилен пожизненному заключению.

24 октября Бело рассказал, что единственным путем спасения его подзащитного является его обмен в числе других россиян на американских граждан, находящихся в заключении в России.