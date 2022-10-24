Россиянину Виннику грозит в США до 50 лет лишения свободы

Россиянину Александру Виннику, который сейчас находится в тюрьме в США, грозит лишение свободы на срок более 50 лет. Об этом сообщил 24 октября французский адвокат арестованного Фредерик Бело.

Как говорится в письме юриста, дело Винника для США является не правовым разбирательством, а политическим. Бело указал, что единственным путем спасения его подзащитного сейчас является его обмен в числе других россиян на американских граждан, находящихся в заключении в России. Среди них — Бриттни Грайнер, Пол Уилан и другие, пишет ТАСС.

Ранее, 18 октября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США нацелены на то, чтобы диалог об обмене заключенными с РФ завершился успешно. По словам Жан-Пьер, переговоры с Россией об обмене будут продолжаться до возвращения осужденных. В приоритете для США стоит освобождение задержанной за перевозку наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана, задержанного за шпионаж.

Также в октябре сообщалось, что обмен заключенными в формате «два на два» между Россией и США, в результате которого может вернуться на родину приговоренный к 25 годам тюрьмы россиянин Виктор Бут, не исключен до конца этого года. Заинтересованность обеих стран в возвращении своих граждан и схожие позиции в гуманитарном вопросе у РФ и США оставляют надежду на такой исход, указал адвокат Алексей Тарасов.

Как рассказал «Известиям» тогда адвокат Винника, его подзащитный надеется стать вторым участником обмена заключенными РФ и США.

5 сентября стало известно, что Бело призвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова начать переговоры с Вашингтоном о включении его подзащитного в потенциальный обмен заключенными. Он указал на то, что максимальное наказание по выдвинутым Виннику обвинениям составляет 55 лет тюремного заключения. Этот срок, уточнил Бело, будет для россиянина равносилен пожизненному заключению.

Российского IT-специалиста Александра Винника задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США. Россиянину были предъявлены обвинения в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств.