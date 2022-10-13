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Адвокат Бута понадеялся на обмен заключенными до конца года

Адвокат россиянина Бута понадеялся на обмен заключенными между США и РФ до конца года
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Фото: Global Look Press/wr1
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Обмен заключенными в формате «два на два» между Россией и США, в результате которого может вернуться на родину приговоренный к 25 годам тюрьмы россиянин Виктор Бут, не исключен до конца этого года. Такую надежду в разговоре с «Известиями» выразил его адвокат Алексей Тарасов.

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«Диалог продолжается. По крайней мере об этом говорит вчерашний комментарий президента США Джо Байдена, что он готов обсудить тему Грайнер (с президентом России Владимиром Путиным. — Ред). Но из практических вещей существенных подвижек нет. Я надеюсь, на это (обмен до конца года. — Ред), я очень сильно на это надеюсь. Но трудно предугадать, что произойдет особенно в такой ситуации как сейчас», — сказал Алексей Тарасов.

По его словам, заинтересованность обеих стран в возвращении своих граждан и схожие позиции в гуманитарном вопросе у РФ и США оставляет надежду на такой исход. Однако ситуация во взаимоотношениях в целом между странами тормозит процесс, иначе «обмен бы состоялся уже сейчас», подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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