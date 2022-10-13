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Россиянин Винник понадеялся попасть в список обмена заключенными с США

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Фото: TASS/Giannis Papanikos
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Россиянин Александр Винник, которому грозит более 50 лет в американской тюрьме, надеется стать вторым участником обмена заключенными РФ и США. Об этом заявил «Известиям» его адвокат Фредерик Бело.

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«Да, такие обсуждения идут, я на связи с американской стороной. Я бы хотел, чтобы Александр Винник вошел в список обмена на двух заключенных в России американцев — баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана», — сказал Бело.

В конце сентября высокопоставленный информированный источник рассказал «Известиям», что РФ и США провели переговоры по обмену заключенными по принципу «два на два», диалог состоялся на уровне «компетентных органов» двух стран — сейчас Москва ожидает ответа от американской стороны. По его словам, в списке на обмен от США — Пол Уилан и Бриттни Грайнер, с нашей стороны известно пока только о включении в него Виктора Бута, фамилию второго россиянина собеседник раскрывать не стал.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мир во время чумы: вторым кандидатом на обмен с США может стать Винник

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