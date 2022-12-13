Приговорившая Бута судья заявила о поддержке обмена Уилана на Винника

Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе россиянина Виктора Бута в 2010–2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила, что поддержала бы обмен американца Пола Уилана на россиянина Александра Винника.

«Я бы поддержала, но я всего лишь частное лицо», — сказала она 13 декабря «РИА Новости».

По словам Шейндлин, она не знает мнения специалистов по национальной безопасности США по данному вопросу.

«Винник занимался деятельностью, затрагивающей проблемы кибербезопасности, полагаю кибервалюты и тому подобными вещами. Так что мне кажется, что мы можем обойтись здесь без него… Но что я могу знать? Это не мое дело», — заключила она.

Также она отметила, что считает Бута бизнесменом, а не террористом и не верит, что он хотел убивать американцев. Бывшая судья отметила, что, как следует из материалов дела, россиянин якобы продавал оружие, потом оно использовалось его клиентами.

8 декабря Виктора Бута обменяли на осужденную в РФ баскетболистку из США Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

В МИД РФ рассказали, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон категорически отказывался включать Бута в схему обмена.

Адвокат Бута Алексей Тарасов рассказал «Известиям», что изначально США просили обменять осужденного за шпионаж Пола Уилана и Грайнер на Бута. Но, по мнению Тарасова, обмен должен быть равнозначным, поэтому прошел обмен один на один.

В свою очередь российский посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках. В первую очередь речь шла об Александре Виннике и Викторе Буте.

Российский IT-специалист Александр Винник находится в Калифорнии, в камере предварительного заключения тюрьмы Санта-Рита, перед судебным разбирательством его дела по существу. 24 октября его адвокат Фредерик Бело сообщил, что россиянину грозит лишение свободы на срок более 50 лет.

Его задержали во время отдыха в Греции в июле 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через биржу криптовалют ВТС-е, которая ныне не существует, а также в распространении вредоносных программ с целью вымогательства средств.

Виктор Бут пробыл в американской тюрьме более 12 лет. В марте 2008 года его арестовали в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США.

В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.