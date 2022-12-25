Возле главного храма ВС РФ в Подмосковье открылся фестиваль «Наша зима»

На Соборной площади главного храма Вооруженных сил России открыли каток. В парке «Патриот» стартовал фестиваль «Наша зима». Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на новогодней ели, передает телеканал «Известия». Каток площадью более 5 тыс. кв. м принял первых посетителей. Вход на каток и прокат коньков традиционно бесплатные. На площади появились ледовые скульптуры, горки для тюбинга и детская площадка. Кроме того, гости фестиваля смогут покататься на квадроциклах и упряжках с хаски.

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