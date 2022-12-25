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Глава МИД КНР заявил об устойчивости отношений Китая и России

Глава МИД КНР Ван И: отношения Китая и России крепкие, как монолит
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Фото: Global Look Press/Yao Dawei
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Министр иностранных дел КНР Ван И 25 декабря заявил, что китайско-российские отношения крепкие, как монолит, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры.

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«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — сказал он на симпозиуме, посвященном китайской дипломатии.

По словам Ван И, сотрудничество Китая и России не нацелено на какую-либо третью сторону. Однако страны выступают против «гегемонии и новой холодной войны».

Кроме того, министр иностранных дел КНР отметил, что Пекин и Москва продвигают двустороннее сотрудничество, основанное на взаимных стратегических интересах и обоюдном доверии.

Также Ван И напомнил, что китайско-российский товарооборот близок к $200 млрд в год. Помимо этого, отмечается расширение взаиморасчетов в национальных валютах при осуществлении торговли между КНР и РФ. Министр указал, на важность крупных двусторонних проектов, реализуемых совместными усилиями.

Ранее, 21 декабря, заместитель председателя Совета безопасности России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Зампред Совбеза РФ назвал полезными российско-китайские переговоры. Политики высоко оценили состояние и перспективы отношений двух стран, обменявшись мнениями по широкому кругу вопросов.

В свою очередь, лидер КНР заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Он подчеркнул, что развитие китайско-российского партнерства является долгосрочным стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

До этого, 27 ноября, министр Ван И заявил о продвижении многополярного мира вместе с Россией. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

В тот же день посол России в КНР Игорь Моргулов указал на несокрушимую дружбу между РФ и Китаем. Дипломат добавил, что Россия будет стремиться к углублению сотрудничества с КНР во всех сферах, а также приложит максимум усилий для преодоления совместно с Китаем «однополярной гегемонии».

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