Норвежский лыжник Нортуг посетовал на отсутствие россиян на Кубке мира

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг 24 декабря заявил, что российских спортсменов не хватает на Кубке мира. Его слова приводит TV2.

Он отметил, что в прошлом году россияне были сильнейшими. Поэтому их не хватает на международных турнирах.

«Это немного грустно. Возвращение россиян может оживить мужские гонки. У них невероятно сильная команда, которой будет не хватать и после Рождества», — сказал Нортуг.

Ранее, 20 декабря, Олимпийский комитет России (ОКР) признал лыжника Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпиады в Пекине. Он выиграл в номинациях «Лучший спортсмен Игр-2022 в Пекине», а также «Лидер ― самый титулованный действующий спортсмен, член олимпийской команды России».

23 октября британский лыжник Эндрю Масгрейв заявил, что без спортсменов из России соревнования будут выглядеть нелепо, и добавил, что хотел бы состязаться со всеми сильными соперниками.

До этого, 22 октября, правление Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) приняло решение сохранить запрет для россиян и белорусов на участие в соревнованиях под эгидой организации в следующем сезоне.

В этот же день советский и российский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Михаил Девятьяров прокомментировал решение FIS не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в сезоне-2022/23. По его словам, на фоне этих событий у атлетов может появиться дополнительная мотивация и спортсмены будут жаждать соревнований с другими странами, когда у них появится шанс выйти на мировую арену.

Российских спортсменов стали отстранять от участия во многих международных спортивных соревнованиях после соответствующего предписания МОК, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в состязаниях российских и белорусских спортсменов.

Такие санкции стали ответом на проводимую РФ спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

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