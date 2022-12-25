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Норвежский лыжник Нортуг посетовал на отсутствие россиян на Кубке мира

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Фото: Global Look Press/BildbyrÃ…N Ext
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг 24 декабря заявил, что российских спортсменов не хватает на Кубке мира. Его слова приводит TV2.

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Он отметил, что в прошлом году россияне были сильнейшими. Поэтому их не хватает на международных турнирах.

«Это немного грустно. Возвращение россиян может оживить мужские гонки. У них невероятно сильная команда, которой будет не хватать и после Рождества», — сказал Нортуг.

Ранее, 20 декабря, Олимпийский комитет России (ОКР) признал лыжника Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпиады в Пекине. Он выиграл в номинациях «Лучший спортсмен Игр-2022 в Пекине», а также «Лидер ― самый титулованный действующий спортсмен, член олимпийской команды России».

23 октября британский лыжник Эндрю Масгрейв заявил, что без спортсменов из России соревнования будут выглядеть нелепо, и добавил, что хотел бы состязаться со всеми сильными соперниками.

До этого, 22 октября, правление Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) приняло решение сохранить запрет для россиян и белорусов на участие в соревнованиях под эгидой организации в следующем сезоне.

В этот же день советский и российский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Михаил Девятьяров прокомментировал решение FIS не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в сезоне-2022/23. По его словам, на фоне этих событий у атлетов может появиться дополнительная мотивация и спортсмены будут жаждать соревнований с другими странами, когда у них появится шанс выйти на мировую арену.

Российских спортсменов стали отстранять от участия во многих международных спортивных соревнованиях после соответствующего предписания МОК, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в состязаниях российских и белорусских спортсменов.

Такие санкции стали ответом на проводимую РФ спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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