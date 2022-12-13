Лыжная доминанта: чего ждать от Российско-китайских молодежных игр

Восходящие звезды нашего спорта выступят на III Российско-китайских зимних молодежных играх 16–20 декабря в провинции Цзилинь. В том числе — чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам Савелий Коростелев и один из лидеров юниорского Гран-при России по фигурному катанию Григорий Федоров. Всего в Китай отправится более 100 наших спортсменов. В программе игр кроме лыжных гонок и фигурного катания — горнолыжный и конькобежный спорт, керлинг, сноуборд, фристайл и шорт-трек. В Китае сохраняются жесткие антиковидные ограничения, поэтому игры пройдут в формате «пузыря», аналогичного Олимпийским играм – 2022 в Пекине.

Ждем фурор лыжников и фигуристов

В программе III Российско‑китайских зимних молодежных игр — восемь олимпийских зимних видов спорта. «Один из них — фристайл, где китайцы хотят завоевать все медали», — рассказал журналистам заместитель министра спорта Алексей Морозов.

Россияне же должны доминировать в лыжных гонках, где мы будем представлены максимально боевым составом. У лыжников в Цзилинь отправляются все призеры и победители юниорского ЧМ-2022, включая Дарью Непряеву, Александра Ившина и Савелия Коростелева. Последний в 19 лет идет на втором месте в общем зачете Кубка России – 2022/23, уступая только трехкратному чемпиону Олимпийских игр Александру Большунову. В том числе Савелий выиграл обе спринтерские гонки в этом сезоне. Следующие этапы Кубка России Коростелев пропустит из-за участия в российско-китайских играх.

— Очень хочу проявить себя в Китае, — отметил «Известиям» юный лыжник. — Нахожусь в хорошей форме, надеюсь, что смогу быстро акклиматизироваться в другой стране. Удивлен ли я своими результатами на Кубке России? Да, для меня это максимально неожиданно. Думал, что могу разве что за тройку зацепиться, что было бы прекрасным результатом. На спринтах у меня обычно задача выйти в финал. А дальше — как пойдет. Зацепиться за тройку думал в дистанционных гонках, но никак не в спринте. Хотя у меня мама спринтер, дядя спринтер (Наталья Коростелева и ее брат Николай Морилов выиграли по бронзе в командном спринте на ОИ-2010. — «Известия»). Грех мне спринты не бегать.

Также мощный состав у сборной России будет и в фигурном катании. Несмотря на то что в играх участвуют юниоры, которые соревнуются по программе кандидатов в мастера спорта, в Китае можно будет увидеть Григория Федорова. В начале декабря 19-летний фигурист произвел фурор, выиграв чемпионат России по прыжкам, который проходил в Санкт-Петербурге. Там ему удалось опередить таких опытных ребят, как Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Петр Гуменник.

Строгие меры

Российская делегация вылетает на III Российско‑китайские зимние молодежные игры чартерным рейсом 14 декабря. В ее составе 150 человек — более 100 спортсменов и более 30 тренеров. Торжественная церемония открытия этого знакового события в провинции Цзилинь состоится 16 декабря. Первый соревновательный день — 17 декабря, церемония закрытия — 19 декабря.

В Китае до сих пор действуют строгие антиковидные меры, поэтому наши спортсмены будут находиться в карантине, им будут регулярно делать ПЦР-тесты. Сами игры пройдут в «пузыре», чтобы избежать риска заражения. У спортсменов будет доступ только на арены и в свои отели.

Игры в провинции Цзилинь проводятся в рамках перекрестных годов российско‑китайского сотрудничества в сфере физкультуры и спорта в 2022 и 2023 годах. Соответствующее распоряжение с середине октября подписал президент России Владимир Путин.

— Россия и Китай являются давними стратегическими партнерами, — отметил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. — Проведение перекрестных годов в сфере физической культуры и спорта позволит укрепить сотрудничество между странами и продемонстрировать всему миру объединяющую силу спорта. Спорт должен быть вне политики — это принцип, которого Россия всегда будет придерживаться».

Всего в рамках этого сотрудничества пройдет более 500 мероприятий в области физкультуры и спорта. В том числе IX Российско-китайские летние молодежные игры — в 2023 году в Чунцине.