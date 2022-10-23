Британский лыжник назвал «нелепыми» соревнования без российских спортсменов

Лыжник из Великобритании Эндрю Масгрейв заявил, что без спортсменов из России соревнования будут выглядеть «нелепо», и добавил, что хотел бы состязаться со всеми сильными соперниками. Его слова приводит FasterSkier.

«Ситуация в лыжных гонках забавная. Я посмотрел на общий зачет Кубка мира, чтобы понять, каким бы он был без русских. Очевидно, прошлый сезон получился бы дерьмовым. Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели такими нелепыми. Это очень сложная ситуация, лично я хочу видеть всех сильнейших в строю. Не хочу побеждать и думать: «Я выиграл только потому, что не было Большунова», — подчеркнул спортсмен.

Ранее, 22 октября, правление Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) приняло решение сохранить запрет для россиян и белорусов на участие в соревнованиях под эгидой организации в следующем сезоне.

В этот же день советский и российский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Михаил Девятьяров прокомментировал решение FIS не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в сезоне-2022/23. Он также добавил, что на фоне этих событий у атлетов может появиться дополнительная мотивация и спортсмены будут жаждать соревнований с другими странами когда у них появится шанс выйти на мировую арену.