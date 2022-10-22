Заслуженный тренер РФ прокомментировал отстранение российских лыжников

Советский и российский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Михаил Девятьяров прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в сезоне-2022/23. Об этом 22 октября он рассказал в беседе с «Известиями».

«Ну это политика...надо переждать этот момент и продолжать тренироваться, и верить что мы выйдем на мировую арену. Нашим спортсменам надо поддерживать форму чтобы выйти на Кубки мира и завоевывать там первые места», — отметил он.

Девятьяров также рассказал о том, как данная ситуация может повлиять на российских лыжников. По его мнению, спортсмены будут жаждать соревнований с другими странами, у них будет двойная мотивация когда они выйдут на мировую арену, и будут доказывать, что они самые сильные в мире.

В свою очередь тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко также прокомментировал решение FIS не допустить российских спортсменов на соревнования в грядущем сезоне.

«Если быть честным, у нас уже давно куплены билеты, заказаны все места. Конечно, это было ожидаемо для нас. Очень жаль, что они так решили в итоге. Но мы должны пройти через это все. Надеюсь, что к следующему году все поменяется. Но далеко не загадываем, посмотрим. Говорили многое, что нас пропустят и летом, и осенью. Мы всегда готовы к выступлению на международной арене, но это зависит, к сожалению, не от нас. Мы ждем, другого выхода нет!» — резюмировал Бородавко в беседе со «Спорт-Экспресс».

Ранее 22 октября правление FIS приняло решение сохранить запрет для россиян и белорусов на участие в соревнованиях под эгидой организации в следующем сезоне.

До этого, 22 сентября, генеральный секретарь FIS Мишель Вион намекал на то, что российских лыжников в декабре могут допустить на соревнования в рамках Кубка мира в сезоне-2022/23. Вион добавил, что речь идет не о соревнованиях в России, а об участии российских лыжников в мероприятиях FIS и на этапах Кубках мира.

Российских спортсменов стали отстранять от участия во многих международных спортивных соревнованиях после соответствующего предписания МОКа, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в состязаниях российских и белорусских спортсменов.