Мэр Донецка Алексей Кулемзин 24 декабря сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поликлиники в Петровском районе города.

«Во время обстрела Петровского района повреждено остекление в здании поликлиники больницы №14», — написал он в своем Telegram-канале.

Помимо этого, по его словам, под огонь попал и Киевский район. В здании детского сада №151 повреждены оконные блоки и кровля, сторож учреждения получил контузию.

Также в здании Республиканского травматологического центра повреждены двери и остекление. Кулемзин уточнил, что ВСУ нанесли прямой удар по многоквартирному дому на Университетской улице, повреждения получили еще три расположенных поблизости многоквартирных здания, а также 10 автомобилей.

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий удара по Республиканскому травматологическому центру. ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам.

Ранее в этот день представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Киевского района Донецка, украинские боевики выпустили по городу пять ракет из РСЗО. В результате удара мать и ребенок получили ранения.

Накануне ВСУ также обстреляли Петровский район. Украинские боевики выпустили в его сторону шесть ракет из РСЗО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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