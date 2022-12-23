ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:20 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Кроме того, по Петровскому району города было выпущено еще шесть снарядов калибром 155 мм.

Днем ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли несколько ударов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по территории ДНР. Под обстрел попали: город Майорск (15 ракет), Куйбышевский и Петровский районы Донецка (восемь и 18 ракет соответственно). Тогда же стало известно, что мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района города.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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